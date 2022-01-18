غولدمان ساكس يكشف توقعاته لأسعار النفط في 2022

2022/01/18 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع بنك “غولدمان ساكس” أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار في النصف الثاني من العام الحالي.وبرر البنك ذلك بانحسار تداعيات فيروس “أوميكرون” على الطلب وزيادة تعطل سلاسل الإمداد.قال إن هذه العوامل ساهمت في استمرار العجز في سوق النفط العالمية.ورفع البنك توقُّعاته لخام برنت خلال العامين الحالي والقادم إلى 95 […]

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