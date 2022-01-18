الإطار التنسيقي: نحن الكتلة البرلمانية الأكبر ونسير نحو تشكيل الحكومة

2022/01/18 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ، حيدر اللامي ، الثلاثاء ، إن الاطار التنسيقي يمر حاليا بمرحلة المفاوضات مع الكتل الصدرية والاحزاب الكردية لحل ازمة تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الإطار هو الكتلة الأكبر حالياً داخل البرلمان.وقال اللامي ، في تصريح لوكالة / المعلومة / إن ” الاطار التنسيقي […]

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