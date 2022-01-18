2022/01/18 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في

العراق للشؤون السياسية والانتخابية،

إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، اليوم

الثلاثاء، مؤسسة وارث الدولية لعلاج

الاورام، فيما اكدت اذهلني التطور

الموجود فيها.

وقالت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة بلاسخارت خلال زيارتها مؤسسة وارث للامراض السرطانية بكربلاء: اذهلني التطور الموجود فيها (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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