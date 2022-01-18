خلال زيارتها الى العتبة الحسينية.. نائبة بلاسخارت: انا منبهرة مما رأيته في كربلاء (فيديو)

2022/01/18 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في

العراق للشؤون السياسية والانتخابية،

إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، اليوم

الثلاثاء، مرقد الامام الحسين (ع)، فيما

اكدت انها منبهرة مما شاهدته نظافة

وتنظيم في كربلاء

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