2022/01/18 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).