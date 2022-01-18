تبعا للعلم.. لماذا لا ينبغي أبدا التوقف عن تناول الفاكهة أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات!

2022/01/18 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تحدثت جينيفر روك، الأستاذة المساعدة في صحة المجتمع والطب الوقائي بكلية الطب في Morehouse، عن حالة مريضة كانت تعاني من السمنة ومرض السكري غير المنضبط.

وكشفت كيف وافقت المريضة في يونيو 2019، على تبني نظام غذائي نباتي يحتوي على طعام كامل.

ومتحمسة للتحدي، قامت بعمل رائع، وزادت من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة، وتوقفت عن تناول الحلوى والبسكويت والكعك وقللت من الأطعمة من المصادر الحيوانية.



وعلى مدار ستة أشهر، فقدت 19 رطلا وانخفض HbA1c - وهو مقياس لمتوسط ​​السكر في الدم - من 11.5 إلى 7.6%.

وكانت تعمل بشكل جيد، حيث توقعت روك أن يستمر HbA1c في الانخفاض وستكون واحدة من النجاحات النباتية التي عكست مرض السكري.



وألغيت زيارة المتابعة التي استغرقت ثلاثة أشهر في مارس 2020، بسبب عمليات إغلاق "كوفيد-19".



وعندما رأتها في النهاية مرة أخرى في مايو 2021، كانت قد استعادت بعض وزنها وارتفع HbA1c إلى 10.4%.

وأوضحت أن طبيبها وممرضة مرض السكري أخبراها أنها تتناول الكثير من "السكر" في النظام الغذائي النباتي.

ونُصحت بالحد من الكربوهيدرات عن طريق تقليل الفواكه والخضروات النشوية وتناول المزيد من الأسماك والدجاج.



مع تناول الحلوى الخالية من السكر والكعك والبسكويت والمحليات الصناعية.



وفي مواجهة النصائح الطبية المتضاربة، تراجعت عن الحكمة التقليدية القائلة بأن "السكر" سيء ويجب تجنبه كلما أمكن ذلك، خاصة إذا كنت مصابا بمرض السكري.

وأوضحت روك أن اختصاصها كطبيبة حاصلة على شهادة في الطب الوقائي مع عيادة طب نمط الحياة في Morehouse للرعاية الصحية في أتلانتا، يركز على مساعدة المرضى في إجراء تعديلات على سلوك نمط الحياة الصحي.



والمرضى الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا كامل الطعام يزيدون من تناول الكربوهيدرات وغالبا ما يرون انعكاسا للأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



وفي تجربتها السريرية، فإن الأساطير حول "السكر" والكربوهيدرات شائعة بين المرضى والمهنيين الصحيين.

- الفاكهة مقابل السكر

يعمل جسمك على الجلوكوز.



إنه السكر البسيط الذي تستخدمه الخلايا للطاقة.



والجلوكوز هو لبنة بناء جزيئية من الكربوهيدرات، واحدة من ثلاثة مغذيات أساسية، أما الاثنان الآخران فهما الدهون والبروتين.



أما النشويات فهي سلاسل طويلة من الجلوكوز المتفرعة.

وتنتقل الكربوهيدرات الطبيعية في عبوات غنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

وتطور البشر ليشتهوا المذاق الحلو للحصول على العناصر الغذائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.



وهناك حاجة إلى إمدادات يومية من الفيتامينات والمعادن والألياف لأن أجسامنا لا تستطيع صنعها.



وكان أفضل مصدر لهذه المواد لأسلافنا القدماء هو الفاكهة الحلوة والناضجة واللذيذة.



وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفاكهة على المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية التي تنتجها النباتات فقط.



ويوجد في المغذيات النباتية مثل حمض الإيلاجيك في الفراولة، خصائص مقاومة للسرطان وتعزز صحة القلب.

ومن ناحية أخرى، تتم معالجة السكريات المكررة بشكل كبير وتجريدها من جميع العناصر الغذائية باستثناء السعرات الحرارية.



إنها شكل مركّز من الكربوهيدرات.



وتنتج الصناعات الغذائية السكريات المكررة بأشكال عديدة.



والأكثر شيوعا هي بلورات السكروز، والتي نعرفها على أنها سكر المائدة، وشراب الذرة عالي الفركتوز، الموجود في العديد من الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة.

وإذا كنت ترضى باستمرار ذوقك للحلويات بالأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر - بدلا من الفواكه الغنية بالمغذيات في صميم هذه الرغبة التي يمر بها التطور - فقد لا تحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا النقص إلى إنشاء حلقة مفرغة من الإفراط في تناول الطعام تؤدي إلى السمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة.

- سمية السكر

لا تعتبر السكريات المكررة سامة للخلايا بشكل مباشر، ولكنها يمكن أن تتحد مع البروتينات والدهون في الطعام وفي مجرى الدم لإنتاج مواد سامة مثل المنتجات النهائية للغليكيشن المتقدمة (AGEs).



وقد ينتج عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بروتينات دهنية منخفضة الكثافة سكرية.



وترتبط المستويات العالية من هذه المواد السامة وغيرها من المواد السامة المرتبطة بالجلوكوز بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.



والمرض الأكثر ارتباطا بالسكر هو السكري النوع 2.



ويعتقد عدد من الناس، بمن فيهم المتخصصون في مجال الصحة، خطأ أن تناول السكر يسبب مرض السكري النوع الثاني.



وتؤدي هذه الأسطورة إلى التركيز على خفض نسبة السكر في الدم و"حساب الكربوهيدرات" مع تجاهل السبب الحقيقي: الفقد التدريجي لوظيفة خلايا بيتا في البنكرياس.



وعند التشخيص، قد يكون المريض فقد ما بين 40 إلى 60% من خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، وهو هرمون يتحكم في كمية الجلوكوز في مجرى الدم عن طريق منع إنتاج الجلوكوز في الكبد ودفعه إلى الخلايا الدهنية والعضلية.

ويعني فقدان وظيفة خلايا بيتا عدم إنتاج كمية كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم المميزة لمرض السكري من النوع 2.

وتحتوي خلايا بيتا على مستويات منخفضة من مضادات الأكسدة وهي عرضة للهجوم من قبل الجذور الحرة المؤكسدة والغذائية والعوامل الجوية.



ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة حماية خلايا بيتا.



ووجد الباحثون أن تناول الفاكهة الكاملة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2، وأولئك الذين يأكلون أكبر قدر من الفاكهة يكون لديهم أقل خطر.

- التخلص من السموم من السكر

غالبا ما يسأل الأشخاص المهتمون بفقدان الوزن وتحسين الصحة عما إذا كان ينبغي عليهم "التخلص من السموم من السكر".



وفي رأي روك، هذا مضيعة للوقت، لأنه لا يمكن التخلص من السكر من الجسم.



على سبيل المثال، إذا كنت تأكل فقط صدور الدجاج المشوية، فإن الكبد يحول البروتين إلى الجلوكوز في عملية تسمى استحداث السكر.

وقد تؤدي الحميات منخفضة الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن ولكن على حساب الصحة.



وترتبط الأنظمة الغذائية التي تقلل الكربوهيدرات بشكل كبير بنقص المغذيات وزيادة خطر الوفاة لأي سبب.



وفي الأنظمة الغذائية الكيتونية منخفضة الكربوهيدرات، يقوم الجسم بتفتيت العضلات وتحويل البروتين إلى جلوكوز.



ويسبب نقص الألياف الإمساك.

إن التخلص من الأطعمة المحلاة بالسكر المكرر هدف محمود العواقب.



ولكن لا تفكر في الأمر على أنه "التخلص من السموم" - يجب أن يكون تغييرا دائما في نمط الحياة.



والطريقة الأكثر أمانا للاستمرار في "التخلص من السموم" من السكر المكرر هي زيادة تناولك للفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية.



وبمجرد التخلص من السكر المكرر، ستجد على الأرجح أن براعم التذوق لديك أصبحت أكثر حساسية - وتقديرا - للحلاوة الطبيعية للفواكه.

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