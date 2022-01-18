2022/01/18 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تنشر نتائج القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور التكميلي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تنشر نتائج القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور التكميلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).