2022/01/18 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بابل..محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس - عاجل

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