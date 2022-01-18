سيدة تقود سيارتها بجنون على جليد رقيق قبل أن تلتقط

2022/01/18 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة أوتاوا في بيان لها إن السكان بالقرب من أوتاوا بكندا، وبفضل قارب كاياك وتفكيرهم السريع، أنقذوا سائقة غرقت سيارتها جزئيًا بعد قيادتها على الجليد على طول نهر رايدو.والتقط المتفرجون مقاطع فيديو تظهر السيارة المسرعة عبر النهر المتجمد، قبل أن تقف السائقة فوق المركبة وتلتقط صور سيلفي أثناء عملية الإنقاذ.تقرير مراسلة CNN لورا غاريت ينقل لكم التفاصيل.

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