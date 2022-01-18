مهرجان دولي للتضامن مع قتلة اليمنيين وسكوت على مجازرهم! - علاء اللامي

2022/01/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي ها نحن نشهد استنفار عالمي لإدانة قصف خزانات قود ومطار في الإمارات وسكوت إجرامي على مجازر السعودية والإمارات بحق المدنيين اليمنيين! إنه مهرجان للنفاق الدولي شاركت فيه أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والرجعيات العربية من المغرب إلى البحرين ولم يغب عنه حكم المحاصصة التابع في بغداد: بعد ساعات على قصف الحوثيين بالطائرات المسيرة لمطار وخزانات وقود في الإمارات، شن طيران الإمارات والتحالف السعودي - وعلى ......





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