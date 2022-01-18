الفصل الثاني: روسيات في باريس: “إلى المتاريس!” - جودي كوكس

2022/01/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل الثاني من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917لاحظت ذلك الثورية العظيمة روزا لوكسمبورغ: قبل حدوث الثورة، نعتقد أنها مستحيلة، ولكن بعد حصولها نرى أنه لا مفر منها.



ساعدت العاملات والاشتراكيات لتحويل المستحيل إلى ممكن.



لم يكن لدى الروس/يات تقاليد ثورية يبنون عليها.



كان عليهم/ن قراءة كتابات كارل ماركس وفريديريك أنغلز وتجارب الثورات الأوروبية العظيمة للاستلهام منها.



الانتفاضة العظيمة ......





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