الفصل الثاني: روسيات في باريس: “إلى المتاريس!” - جودي كوكس

#جودي_كوكس الفصل الثاني من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917لاحظت ذلك الثورية العظيمة روزا لوكسمبورغ: قبل حدوث الثورة، نعتقد أنها مستحيلة، ولكن بعد حصولها نرى أنه لا مفر منها.
ساعدت العاملات والاشتراكيات لتحويل المستحيل إلى ممكن.
لم يكن لدى الروس/يات تقاليد ثورية يبنون عليها.
كان عليهم/ن قراءة كتابات كارل ماركس وفريديريك أنغلز وتجارب الثورات الأوروبية العظيمة للاستلهام منها.
الانتفاضة العظيمة ......
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