أي أفق للمسرح الرقمي في العالم العَربي ؟ - 02- - نجيب طلال

2022/01/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_طلال ( 02) أي أفق للمسرح الرقمي في العالم العَـربي ؟نــجــيب طــلالعتبة المــنصــة :من بين المسلمات التي لا يمكن أن نختلف حولها ؛ بأن المجتمع العربي بكل تجلياته تابع تبعية مطلقة للعالم الغربي، بعض منا مكره لأسباب اقتصادية والبعض عن طواعية لأسباب سياسية صرفة والمسألة لا تتعلق بمرحلة ما بعْـد الاستعمار؛ بل الإشكالية لها امتداد تاريخي .



مدخلها الغزو الثقافي لثقافتنا العربية.



فإذا ......





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