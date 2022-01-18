2022/01/18 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت كانت تستعد فيه روسيا لبدء محادثات مكثفة مع الولايات المتحدة حول التوتر على الحدود مع أوكرانيا، راقب المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون من بعيد بدء موسكو تفريغ سفارتها في كييف، ما أثار لغزا جديدا حول دلالات هذه الخطوة.

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