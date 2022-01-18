الكهرباء تقدم لمجلس الوزراء تقريراً بوضع الطاقة والتجهيز في خضم موجة البرد

2022/01/18 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدمت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، تقريراً لرئاسة الوزراء حول وضع الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين في ظل موجة البرد.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “جلسة مجلس الوزراء شهدت استضافة وكيل وزارة الكهرباء، الذي قدم تقريرا مفصلا عن وضع الطاقة الكهربائية في عموم العراق، والمعالجات الموضوعة للكثير …

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