رسمياً.. إنتشار المتحور الجديد

2022/01/18 | 20:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ▪️وزارة الصحة تؤكد على جاهزية

مؤسساتها الصحية بشكل كامل للتعامل مع

هذه الموجة الجديدة المتسارعة

▪️الصحة ننوه لاستمرار المنافذ

التلقيحية كافة في إعطاء اللقاحات من

الشركات العالمية الرصينة والمعتمدة من

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