بسبب موجة البرد وكورونا.. محافظتين عراقيتين تعطلان الدوام الرسمي لهذه الفئات

2022/01/18 | 20:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظتين عراقيتين، اليوم

الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي

بسبب ارتفاع إصابات جائحة كورونا،

وانخفاض درجات الحرارة.

وقررت محافظتي كركوك والديوانية تعطيل

الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في

المدارس الاب

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