مبادرة جديدة.. العتبة الحسينية تقدم خدمات طبية مجانية لجميع أبناء الشعب العراقي

2022/01/18 | 20:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة (كوثر

الزهراء عليها السلام) لتقديم خدمات

طبية واجراء عمليات جراحية (مجانا)

لجميع أبناء الشعب العراقي (مجانا)

تيمنا بحلول ذكرى ولادة سيدة نساء

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