القوة الجوية يعلن عن كادره التدريبي لكرة الصقور

2022/01/18 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عن كادره التدريبي للفريق الكروي للموسم الحالي.وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي تعاقدت رسمياً مع المدرب حكيم شاكر لقيادة كرة الصقور”.واوضح ان “الكادر الفني المساعد للمدرب يتألف من المساعدين علي وهيب ومثنى خالد وجاسم […]

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