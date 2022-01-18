محافظة ثالثة تعطل الدوام الرسمي غدا

2022/01/18 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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#عاجل_وهامنظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي وحرصا منه على صحة وسلامة تلامذتنا الأعزاءمحافظ الديوانية الأستاذ زهير علي الشعلان يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩ للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة .

كما إوضح الشعلان إن المدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية غير مشمولة بتعطيل الدوام الرسمي نظراً لإداءهم الإمتحانات الشفوية الخاصة بنصف السنة الدراسية ، داعياً الى اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

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