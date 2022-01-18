2022/01/18 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس في كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "كركوك تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بسبب إنخفاض درجات الحرارة والارتفاع".

وأضاف ان "تعطيل الدوام الرسمي جاء بسبب ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا".

هذا واعلنت محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاربعاء.وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بابل.. كركوك تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بابل.. كركوك تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).