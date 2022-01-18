مصر.. توجيهات رئاسية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 171 دولارًا شهريًا

2022/01/18 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (171 دولارًا)، تزامنا مع غلاء الأسعار وحالة التضخم التي يعانيها الاقتصاد.

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