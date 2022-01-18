الصحة العراقية: ارتفاع إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة نتيجة لانتشار متحور ’أوميكرون’

2022/01/18 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان أغلب المصابين بفيروس كورونا الراقدين في المستشفيات هم من فئة غير الملقحين، داعية الوزارات كافة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص متابعة الموقف التلقيحي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، ان "اللجان الاستشارية وخبراء الاوبئة في وزارة الصحة يواصلون متابعة الوضع الوبائي في العراق والذي يشهد تصاعد أعداد الاصابات بشكل سريع مع أرتفاع نسبة الإصابات الموجبة عدة مرات خلال ايام نتيجة انتشار المتحور الجديد (اوميكرون)، والذي رافقه زيادة في أعداد الدخول للمستشفيات وبشكل تصاعدي أيضاً".

واضافت الوزارة ان "أغلبية الراقدين في المستشفيات حاليا هم من غير الملقحين، وهذا يثبت التحذيرات المتكررة للوزارة في قابلية المتحور على الانتشار سريعاً بين الأشخاص غير الملقحين ويسبب أعراضاً متعددة وقد تصل الى حالات شديدة تستوجب دخول المستشفيات، مما يثير القلق من إستمرار إرتفاع أعداد المصابين وما يسببه من مخاطر كبيرة على صحة المجتمع بإكمله و قابلية النظام الصحي على التعامل مع الجائحة".

وأكدت وزارة الصحة "جاهزية مؤسساتها الصحية بشكل كامل للتعامل مع هذه الموجة الجديدة المتسارعة من حيث توفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين والمستلزمات المختبرية المطلوبة في جميع مختبراتنا العاملة لدوائر الصحة في بغداد و المحافظات"، منوهة الى "أستمرار كافة المنافذ التلقيحية في اعطاء اللقاحات من الشركات العالمية الرصينة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".

واشارت الوزارة الى انه "من منطلق مسؤوليتها الوطنية وحرصها على صحة المجتمع بكافة اطيافه وتجاوز الموجة الحالية، ندعو المواطنين غير الملقحين للاسراع الى المراكز الصحية في كافة محافظات العراق لتلقي اللقاح كونه يمثل الآن السبيل الأنجع لمنع أو تخفيف الإصابة بالمتحور الجديد حسب ما ثبت في الادلة العلمية العالمية والمحلية من خلال انخفاض واضح في اعداد الراقدين من الملقحين مقارنة بغير الملقحين".

وحت الوزارة "المواطنين على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتجنب الأماكن المزدحمة والإلتزام بإرتداء الكمّامات والتباعد البدني و الابتعاد عن أقامة التجمعات الكبيرة".

ودعت وزارة الصحة "الوزارات كافة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص متابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيهم والمراجعين والالتزام بها بشكل صارم و متابعة تنفيذها بكل دقة وحرص و مسؤولية".

وختم بيان الوزارة بـ "الشكر والتقدير لملاكات الوزارة البطلة بجميع فئاتهم المرابطة لمواجهة هذا الوباء الخطير، كما شكرت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة لجهود وزارة الصحة في مجابهة الوباء".

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