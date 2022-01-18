2022/01/18 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … طرح مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، خياريين لتفادي الجفاف خلال الصيف القادم.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ازمة الجفاف تضرب اغلب اجزاء العراق وديالى هي المتضرر الاكبر منها لكن في الاطار العام المشاكل الناجمة عن الازمة هي ذاتها وستكون حادة للغاية في الصيف القادم”.واضاف انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تطرح خياريين لتفادي الجفاف في الصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تطرح خياريين لتفادي الجفاف في الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).