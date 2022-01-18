الصحة:أغلب المصابين بكورونا في المستشفيات هم من غير الملقحين

2022/01/18 | 20:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان أغلب المصابين بفيروس كورونا الراقدين في المستشفيات هم من فئة غير الملقحين، داعية الوزارات كافة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص متابعة الموقف التلقيحي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،، ان “اللجان الاستشارية وخبراء الاوبئة في وزارة …

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