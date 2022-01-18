المنتجات النفطية تعلن زيادة حصة المولدات الأهلية من الكاز في كركوك

2022/01/18 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويأعلنت شركة المنتجات النفطية زيادة حصة المولدات الأهلية من منتوج زيت الكاز إلى ١٥ لترا لكل كيلوفولت أمبير وإلغاء اعتماد البطاقة التموينية الاصلية للحصول على النفط الابيض في المنافذ التوزيعية في محافظة كركوك.وأوضح مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جميع الازمات والمشاكل التي حدثت في محافظة كركوك ستحل خلال الايام القليلة المقبلة بعد زيادة حصة المحافطة من البانزين وزيت الكاز"، مشيرا الى أن وجوده في محافظة كركوك كان بتوجيه من وزير النفط، الذي استجاب للمناشدات التي أطلقها المواطنون لانهاء ازمة المشتقات النفطية في المحافظة".وأضاف، أن "شركة المنتجات النفطية ستعمل على زيادة الحصة المقررة للمحافظة، مع وضع لجان مراقبة وتفتيش في جميع المحطات وساحات توزيع الغاز والباعة المتجولين"، مبينا أن "سبب ازمة المشتقات النفطية في محافظة كركوك يعود لمحاذاة المحافظة لمحافظات اقليم كردستان، ووجود فارق ببيع المنتجات النفطية في محافظات الإقليم، ما يدفع المواطنين للحصول على المشتقات النفطية من محافظة كركوك". ولفت الى "وجود دعاوى قضائية ضد بعض المحطات الاستثمارية كونها أخذت موافقاتها من المحافظة وليس من وزارة النفط، الامر الذي يتنافى مع التعليمات الصادرة من الوزارة". يذكر أن مدير عام المنتجات النفطية اطلع ميدانيا برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب على واقع عمل المحطات وساحات بيع الغاز في المحافظة.

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