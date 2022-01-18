2022/01/18 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

قال معهد الرازي لأبحاث اللقاح والمصل، اليوم الثلاثاء، ان علماء إيرانيين طوروا مصلًا مضاداً للتسمم عن طريق لدغات الأفاعي في العراق.

وقال فخر الدين رحماني، رئيس مجلس إدارة معهد الرازي، في بيان نشرته صحيفة Tehran Times وترجمته (بغداد اليوم)، إن "مضاد السم للدغات العقارب والثعابين هو أول منتج بيولوجي مسجل في العراق".

وأضاف أنه "نظرا لنجاح عملية التسجيل، فإنه يوجد خطة طويلة المدى تتمثل في إنشاء موقع تعبئة في بغداد، وذلك للحفاظ على سوق التصدير على المدى البعيد".

وأوضح "لم تنجح أي دولة في تسجيل منتجاتها البيولوجية في العراق، لقد كنا الاوائل في ذلك".

وتابع "لا يوجد لدينا حاليا منافسون في مجال مضادات الأفاعي والعقارب في العراق، وهذا نجاح لكلا البلدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء إيرانيون يطورون مصلًا مضاداً للتسمم من لدغات الأفاعي في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء إيرانيون يطورون مصلًا مضاداً للتسمم من لدغات الأفاعي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).