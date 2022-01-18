بيان تحذيري من الصحة العراقية بشأن المتحور وتشديد لغير الملقحين بصرامة كبيرة

2022/01/18 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا للمواطنين مع تزايد مخاوف انتشار أوميكرون.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تواصل اللجان الاستشارية وخبراء الاوبئة في وزارة الصحة متابعة الوضع الوبائي في العراق والذي يشهد تصاعد أعداد الاصابات بشكل سريع مع أرتفاع نسبة الإصابات الموجبة عدة مرات خلال ايام نتيجة إنتشار المتحور الجديد ( اوميكرون)، والذي رافقه زيادة في أعداد الدخول للمستشفيات وبشكل تصاعدي أيضاً".

وأوضحت أن "أغلبية الراقدين في المستشفيات حاليا هم من غير الملقحين، وهذا يثبت التحذيرات المتكررة للوزارة في قابلية المتحور على الانتشار سريعاً بين الأشخاص غير الملقحين".

وبينت أنه "يسبب أعراضاً متعددة وقد تصل الى حالات شديدة تستوجب دخول المستشفيات، مما يثير القلق من إستمرار إرتفاع أعداد المصابين وما يسببه من مخاطر كبيرة على صحة المجتمع بإكمله و قابلية النظام الصحي على التعامل مع الجائحة".

وأكدت الوزارة: "جاهزية مؤسساتها الصحية بشكل كامل للتعامل مع هذه الموجة الجديدة المتسارعة من حيث توفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين والمستلزمات المختبرية المطلوبة في جميع مختبراتنا العاملة لدوائر الصحة في بغداد و المحافظات، كما ننوه الى أستمرار كافة المنافذ التلقيحية في اعطاء اللقاحات من الشركات العالمية الرصينة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".

ودعت: "المواطنين غير الملقحين للأسراع الى المراكز الصحية في كافة محافظات العراق لتلقي اللقاح كونه يمثل الآن السبيل الأنجع لمنع أو تخفيف الإصابة بالمتحور الجديد حسب ما ثبت في الادلة العلمية العالمية والمحلية من خلال انخفاض واضح في اعداد الراقدين من الملقحين مقارنة بغير الملقحين، كما ندعو الوزارات كافة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص متابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيهم والمراجعين والالتزام بها بشكل صارم و متابعة تنفيذها بكل دقة وحرص و مسؤولية".

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