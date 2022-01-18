أردوغان: هناك محادثات مع إسرائيل.. ومن الممكن أن يكون لرئيسها زيارة إلى تركيا

2022/01/18 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد يجري زيارة إلى أنقرة،، في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

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