المنتجات النفطية ترفع كميات “الكاز” للمولدات الاهلية في كركوك

2022/01/18 | 20:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت شركة المنتجات النفطية زيادة حصة المولدات الأهلية من منتوج زيت الكاز إلى ١٥ لترا لكل كيلوفولت أمبير وإلغاء اعتماد البطاقة التموينية الاصلية للحصول على النفط الابيض في المنافذ التوزيعية في محافظة كركوك.وأوضح مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، أن “جميع الازمات والمشاكل التي حدثت في محافظة […]

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