مصريان بين ضحايا الهجوم على أبوظبي

2022/01/18 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الخارحية المصرية، الثلاثاء، بإصابة اثنين من المواطنين في حادث الهجوم على منشآت إماراتية الذي وقع أمس الاثنين.

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