2022/01/18 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الثلاثاء، على تحديد مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية.وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمقررات اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير، عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لقادة مجتمع الاستخبارات العراقي، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم …

ظهرت المقالة الأعرجي يشدد على تحديد مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يشدد على تحديد مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يشدد على تحديد مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).