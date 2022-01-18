2022/01/18 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_نصر_ذكرى رفض أبو بكر بعد توليه الخلافة أن يمنح فاطمة ابنة الرسول نصيبها من ميراث أبيها فى فدك.



وفدك قرية من قرى خيبر تحتوى على أراضى زراعية شديدة الخصوبة صارت فيئاَ لمحمد بعد غزو خيبر واستسلام اليهود بموجب ما جاء فى سورة الحشر (7).



تحجج أبو بكر بحديث " نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".



والحديث مختلف عليه بين السنة و الشيعة.



فالسنة يرونه صحيحاَ ولا يتناقض مع ما جاء فى القرآن من وراثة سليمان لداوو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميراث فاطمة الزهراء - عماد نصر ذكرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميراث فاطمة الزهراء - عماد نصر ذكرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).