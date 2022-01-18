شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | ملامح انفراج للازمة السياسية في العراق بعد سلسلة حوارات بين الكتل

2022/01/18 | 21:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S3Avfi4xIZA

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