عمليات بغداد تباشر بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري وتتخذ اجراءات بحق المخالفين

2022/01/18 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري للامن الوطني، فيما اتخذت اجراءات بحق المخالفين.

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