محافظات عراقية عطلت الدوام الرسمي لليومين المقبلين.. تعرف عليها

2022/01/18 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت العديد من المحافظات العراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس.

وقال محافظ الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي وحرصا منا على صحة وسلامة تلامذتنا الأعزاء، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإربعاء الموافق للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة".

وأوضح أن "المدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية غير مشمولة بتعطيل الدوام الرسمي نظراً لإداءهم الإمتحانات الشفوية الخاصة بنصف السنة الدراسية"، داعياً الى اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم".

وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر مطلع، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس في محافظة كركوك بسبب إنخفاض درجات الحرارة اورتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

هذا واعلنت محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاربعاء، إذ قال محافظ بابل حسن منديل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، طقسا ممطرا ودرجة برودة تحت الصفر ليوم غد الاربعاء، في المحافظات الوسطى والشمالية وبعض اجزاء المحافظات الجنوبية.

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