تأكيد غياب احمد ياسين عن مباراتي إيران و لبنان

2022/01/18 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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قال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني العراقي محمد عماد ان احمد ياسين سيغيب عن لقاءي إيران و لبنان بتصفيات كأس العالم نهاية الشهر الجاري بسبب إصابته بفايروس كورونا و دخوله فترة الحجر الصحي و صعوبة الحاقه بالمباراتين.

واضاف عماد، ان "القائمة النهائية سيكون بها تفاضل بين اللاعبين المحليين والمغتربين المحترفين حيث ستعلن القائمة النهائية بعد مباراة أوغندا مباشرة".

ل"وتابع، أن "المحترفين سيتواجدون بعد يوم 22 للتوجه مع بعثة المنتخب في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ".

وتابع، ان "هناك محترفين سيلتحقون بمعسكر طهران قبل مواجهة المنتخب الايراني في السابع و العشرين".

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