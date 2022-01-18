بالفيديو.. يونس محمود: لا مكان للتزوير في المنتخب الوطني

2022/01/18 | 21:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مشرف المنتخب الوطني بكرة القدم يونس محمود، أنه لن يسمح بتواجد لاعب مزور جوازه في المنتخب.وقال محمود في تصريح لعدد من وسائل الاعلام من بينها المعلومة/ إن “مهمة مشرف المنتخب الوطني تكمن في حماية المنتخب وبعض الامور الادارية وليس الفنية”.واوضح ان “اتحاد الكرة اتخذ قراراً بمنع تواجد اي لاعب مزور […]

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