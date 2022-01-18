عمليات بغداد تباشر إجراءاتها بحق الدراجات النارية المخالفة للتوجيهات الاخيرة (صور)

2022/01/18 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باشرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من المراجع العسكرية العليا واتخذت إجراءات رادعة بحق المخالفين.

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وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، أنه "على ضوء توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وما جاء بمخرجات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عُقد يوم أمس برئاسته، شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بمفارز من الجيش والشرطة والمرور، ووفق الخطط المرسومة لها بعمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة واتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المخالفين لتلك الأوامر والإجراءات وضمن جانبي الكرخ والرصافة".

وبين أن "هذه الاجراءات تهدف لفرض سلطة القانون وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، بغية تفويت الفرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والاضرار بالسلم المجتمعي في العاصمة بغداد".

ودعت قيادة عمليات بغداد المواطنين إلى "التعاون والألتزام التام مع اخوانهم في القوات الامنية، لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية في حال مخالفتهم لتلك التوجيهات والاوامر والتعليمات".

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