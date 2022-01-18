أول رخصة لـ

2022/01/18 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة السعودية للمحامين، الثلاثاء، ترخيصًا لتدشين أول عيادة قانونية تابعة لها، وذلك لكلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض.

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