الخارجية الإيرانية: الهجمات العسكرية لن تحل أزمات المنطقة

2022/01/18 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن الهجمات العسكرية لن تحل أزمة المنطقة، وذلك في معرض تعليقها على ما وصفته “بالتطورات الأخيرة المتعلقة باليمن”.وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، تابعها “النور نيوز” أن “المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، قال في إشارة إلى تصاعد التوتر في المنطقة إن إيران تؤكد دوما أن حل …

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