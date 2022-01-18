عمليات بغداد تباشر إجراءاتها بحق الدراجات النارية المخالفة للتوجيهات الاخيرة

2022/01/18 | 21:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من المراجع العسكرية العليا واتخذت إجراءات رادعة بحق المخالفين.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه “على ضوء توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وما جاء بمخرجات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عُقد يوم أمس برئاسته، شرعت القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بمفارز من […]

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