إشكالية النص .. وطموح التجديد فى فكر محمد أركون 1-3 - جيهان خليفة

2022/01/18 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيهان_خليفة "فى نص مقتطع من مقال باللغة العربية فى كتاب دراسات إسلامية يقول محمد أركون " الفكر الإسلامى مهما بلغ من إبداع فى ميادين شتى ينحصر كله فى الأبستمية الخاصة بالقرون الوسطى مع إتجاهها الإلهى وخضوعها لفكرة الوحى ومايترتب عليها من استنباط أحكام شرعية إلهية وتقسيم للزمن إلى ما قبل الوحى وما بعده وللبشر إلى مؤمنيين وكفار وأهل كتاب والنظر للكون بإعتباره مخلوقا من قبل إله واحد محيط بكل شىء قديربينما الأبست ......





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