اعلان هام: اذا كنت مجرم دولي وتبحث عن ملجأ، فأهلاً بك في الولايات المتحدة!* - سعيد علام

2022/01/18 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام اعلان هام:اذا كنت مجرم دولي وتبحث عن ملجأ، فأهلاً بك في الولايات المتحدة!*قائمة مصغرة لبعض المجرمين الدوليين، الذين تستضيفهم الولايات المتحدة!.الجنرال السابق جوزي جوبليرمو جارسيا يعيش في فلوريدا منذ تسعينيات القرن الماضي، وكقائد للجيش السلفادوري في الثمانينيات، قام جارسيا بالاشراف على تنفيذ مصرع الالاف من الناس بواسطة فرق الموت المرتبطة بالجيش.



اما خليفة جارسيا، الجنرال كار ......





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