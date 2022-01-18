هل يمكن لتطور المعرفة عبر العولمة أن تغيرمفهوم التاريخ - مجدى عبد الحميد السيد

2022/01/18 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد حاولت إرهاصات العولمة أن تقضى على العلوم الإنسانية التى لم تنزل إلى أرض الواقع بتبويرها ووقف تمويلها فى الجامعات والمراكز البحثية ومن ثم تناقص مريديها حول العالم مما ينعكس سلبا على تطورها ، ولكن التاريخ كجسر بين العلوم الإنسانية والاجتماعية طالته العولمة بطريقة أخرى أكثر تأثيرا، حيث حاولت أولا إنهاء عصره لكى يصبح القرن الحادى والعشرين هو قرن نهاية التاريخ وسيادة نظام عالمى واحد هو النظام الغربى ال ......





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