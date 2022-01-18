2022/01/18 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jD2LJq5DRmo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحو قعر الخلافات العميقة.. كرة ثلج ازمة تشكيل الحكومة تدحرجت من اعلى قمة الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نحو قعر الخلافات العميقة.. كرة ثلج ازمة تشكيل الحكومة تدحرجت من اعلى قمة الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).