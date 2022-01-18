الصحة العالمية: اوميكرون يواصل اكتساح العالم وكوفيد 19 لم ينته بعد

2022/01/18 | 21:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء أن جائحة كوفيد-19 “لم تنته بعد”، محذرا من اعتبار أن متحور “أوميكرون” ليس مؤذيا.وقال مدير المنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: “يواصل “أوميكرون” اكتساح العالم… لا تخطئوا، يتسبب “أوميكرون” بدخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل القطاع […]

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