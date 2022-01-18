النجف تنفي تعطيل الدوام الرسمي غداً

2022/01/18 | 21:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد. وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً يعد دواما رسميا في جميع دوائر المحافظة". وأضافت أنه "لا صحة للأخبار المتداولة عن وجود عطلة رسمية".

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