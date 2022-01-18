شركة النفط الوطنية تحذر من صفحات مزيفة تروج للوظائف

2022/01/18 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت شركة النفط الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء، بشأن روابط الإعلانات عن وظائف بالعراق.

وذكر بيان للشركة، تلقته (بغداد اليوم): "تحذر شركة النفط الوطنية العراقية آينوك من وجود صفحة مزورة تنتحل الصفة الرسمية للشركة مع وضع روابط غير معروفة تهدف الى الابتزاز من خلال الاعلان عن وظائف او غيرها".

وأضاف البيان، أن"الشركة اتخذت الاجراءات القانونية بحق الافراد والجهات التي تقف وراء هذه الصفحات المزيفة".

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