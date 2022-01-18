اغلقت الفراغات.. اكمال خطة

2022/01/18 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، اكمال خطة الحدود الامنة بين ديالى وبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "استهداف دورية للشرطة الاتحادية قبل نحو اسبوعين على الحدود الادارية الفاصلة بين العاصمة بغداد وديالى من جهة النهروان اثار الانتباه الى ملف الحدود وضرورة اعادة الانتشار في بعض الاجزاء لاغلاق كل الفراغات لمنع اي نشاط ارهابي".

واضاف المصدر،ان "خطة الحدود الامنة استكملت من ناحية تعزيز نقاط المرابطة والابراج وانهاء ملف اي فراغات موجودة ضمن المسارات خاصة في المناطق الزراعية المعقدة مع تكثيف النشاط الاستخباري لتعقب الخلايا النائمة"، لافتا الى ان "اعادة الاتشار جرى ضمن 3 مناطق محددة لتفادي اي خروقات".

هذا وكانت احدى دوريات الشرطة الاتحادية استهدفت بعبوة ناسفة قرب احدى ابراج المراقبة على الحدود الادارية بين ديالى وبغداد قبل نحو اسبوعين.

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