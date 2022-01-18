بعد عشرين عاما على انطلاق موقع CNN بالعربية... هذه قصتنا

2022/01/18 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسترجع في هذا الفيديو القصير أبرز اللحظات والذكريات منذ الإطلاق، مرورا بأبرز التغطيات، وحتى يومنا هذا.عشرون عاما مرت على الانطلاق، تعلمنا فيها الكثير وقدمنا فيها الكثير، وندخل نحو المستقبل بفكر رقمي حديث، يمزج ما بين الدقة والموضوعية والوعي والتمكين، فشباب المستقبل حينما يتسلحون بالمعرفة، يملكون القوة، ونحن في CNN بالعربية نطمح بأن نكون صوتهم نحو المستقبل.

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